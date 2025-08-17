 चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

त्वचा को खूबसूरत और बेदाग़ बनाए रखने के लिए हर कोई कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स और फेशियल ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करता है।

मक्खन लगाने से चेहरे पर निखार तो आएगा ही, साथ ही इसके और भी कई फायदे होंगे।

आप मक्खन को मॉइस्चराइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन ई होता है, जो त्वचा को पोषण देगा।

मक्खन में विटामिन ए, डी होता है, जो त्वचा पर कोलेजन उत्पादन को बढ़ावा देगा। इससे झुर्रियाँ कम होंगी और त्वचा में कसाव आएगा।

चेहरे पर मक्खन लगाने से दाग-धब्बे भी दूर होंगे। अगर आपको पिंपल्स के बाद दाग-धब्बे हो जाते हैं, तो मक्खन लगाएँ।

अगर आपकी त्वचा रूखी है, तो सोने से पहले मक्खन लगाएँ। इससे त्वचा मुलायम होगी और रूखापन कम होगा।

तैलीय या संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को चेहरे पर मक्खन नहीं लगाना चाहिए। इससे एलर्जी और पिंपल्स हो सकते हैं।