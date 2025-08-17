 चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

butter applying on face-\u092e\u0915\u094d\u0916\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0935\u093f\u091f\u093e\u092e\u093f\u0928 \u090f, \u0921\u0940 \u0939\u094b\u0924\u093e \u0939\u0948, \u091c\u094b \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u092a\u0930 \u0915\u094b\u0932\u0947\u091c\u0928 \u0909\u0924\u094d\u092a\u093e\u0926\u0928 \u0915\u094b \u092c\u0922\u093c\u093e\u0935\u093e \u0926\u0947\u0917\u093e\u0964 \u0907\u0938\u0938\u0947 \u091d\u0941\u0930\u094d\u0930\u093f\u092f\u093e\u0901 \u0915\u092e \u0939\u094b\u0902\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0924\u094d\u0935\u091a\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0915\u0938\u093e\u0935 \u0906\u090f\u0917\u093e\u0964\u091a\u0947\u0939\u0930\u0947 \u092a\u0930 \u092e\u0915\u094d\u0916\u0928 \u0932\u0917\u093e\u0928\u0947 \u0938\u0947 \u0926\u093e\u0917-\u0927\u092c\u094d\u092c\u0947 \u092d\u0940 \u0926\u0942\u0930 \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947\u0964 \n\n