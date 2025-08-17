जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

मक्खन अपने स्वाद के साथ-साथ हमारे चेहरे के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है

मक्खन को चेहरे पर लगाने से यह  बेहतरीन का काम करता है

मक्खन हमारे चेहरे की झुरियां को भी काम करता है

मक्खन का उपयोग करने से हमारी स्किन हमेशा ग्लोइंग और चमकदार रहती है

हमें मक्खन अपने चेहरे पर हमेशा सर्दियों के मौसम में ही लगाना चाहिए

अगर आपकी भी स्किन आयली है तो आपको मक्खन नहीं लगना चाहिए

मक्खन को हमेशा चेहरे पर थोड़ी मात्रा में लगे और 10 से 15 मिनट बाद गुनगुने पानी से धुलने