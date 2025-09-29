✕
Sep 29, 2025
Anuradha-kashyap
सिर्फ गुड़ खाने से फेफड़े होंगे साफ – दिल्लीवालों के लिए ज़रूरी
सर्दी में दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है ऐसे में गुड़ खाना बेहद फायदेमंद है, ये शरीर को अंदर से साफ करता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है
गुड़ फेफड़ों से धूल और जहरीले कण बाहर निकालने में मदद करता है, नियमित सेवन से सांस लेने में आसानी होती है
गुड़ खून से टॉक्सिन्स निकालकर शरीर को शुद्ध करता है, इससे त्वचा भी साफ और ग्लोइंग रहती है
गुड़ में आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, यह बदलते मौसम और प्रदूषण में ढाल का काम करता है
खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से पाचन बेहतर होता है, कब्ज, गैस और एसिडिटी की समस्या भी कम होती है
गुड़ धीमे-धीमे एनर्जी रिलीज करता है इससे शरीर को लंबे समय तक एनर्जी मिलती है और थकान दूर रहती है
गुड़ शरीर को गर्म रखता है और खांसी-जुकाम से बचाव करता है दिल्ली जैसे प्रदूषित माहौल में इसका रोज़ाना सेवन बेहद लाभकारी है
Read More
मिथुन चक्रवर्ती की बहू का हॉट अंदाज देख हो जाएगी ‘जलन’, नशीली आंखों से बना रही दीवाना
अब घर बैठे उठाएं पहाड़ों वाली मैगी का मजा, नोट कर लें स्पेशल रेसिपी!
बैक्टीरिया नहीं पहुंचा सकेंगे नुकसान, बस पकाने से पहले इस तरीके से करें मशरूम को साफ!
भारत के इस अनोखे वाटरफॉल को देखने विदेश से आते हैं लोग, आप भी जिंदगी में एक बार जरूर करें विजिट!