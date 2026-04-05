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दही में ये मिलाकर लगाएं, चेहरे पर दिखेगा इंस्टेंट निखार
Ranjana-sharma
Apr 05, 2026
Apr 05, 2026
Ranjana-sharma
हर कोई चाहता है चमकती त्वचा, लेकिन महंगे प्रोडक्ट्स के बिना भी आप नैचुरल ग्लो पा सकते हैं.
ग्लोइंग स्किन का राज
दही आपकी स्किन को हेल्दी, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाने में मदद करता है.
दही से मिलेगा नैचुरल ग्लो
ह पैक झुर्रियां कम करने और स्किन टाइट करने में मदद करता है. हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें.
दही मुल्तानी मिट्टी
यह पैक डेड स्किन हटाकर चेहरे पर नैचुरल ग्लो लाता है और पोर्स को साफ करता है.
दही शहद फेस पैक
यह पैक टैन हटाने और स्किन टोन सुधारने में बेहद असरदार है.
दही पपीता पैक
चेहरे पर लगाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, चेहरा साफ करके ही पैक लगाएं और बाद में मॉइश्चराइजर लगाना न भूलें.
जरूरी सावधानियां
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