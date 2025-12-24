✕
इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड
Sanskritij-jaipuria
Dec 24, 2025
Dec 24, 2025
Sanskritij-jaipuria
इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड
Rihanna – Fenty Beauty सभी तरह की स्किन टोन के लिए मेकअप बनाता है और अपने बोल्ड व नए ट्रेंड्स के लिए जाना जाता है.
Selena Gomez – Rare Beauty मानसिक स्वास्थ्य और नेचुरल खूबसूरती को बढ़ावा देता है.
Kylie Jenner – Kylie Cosmetics अपने वायरल लिप किट्स के कारण बहुत जल्दी फेमस हुआ और एक बड़ा ब्रांड बना.
Lady Gaga – Haus Labs साफ और हाई-क्वालिटी मेकअप देता है जो निडर आत्म-अभिव्यक्ति को सपोर्ट करता है.
Priyanka Chopra Jonas – Anomaly एक सस्टेनेबल हेयरकेयर ब्रांड है जो किफायती दामों में अच्छे प्रोडक्ट्स देता है.
Masaba Gupta – LoveChild by Masaba आयुर्वेद और मॉडर्न स्किनकेयर व मेकअप का खूबसूरत मिश्रण है.
Read More
बिना जिम में समय बर्बाद किए घर पर ही करें ये असरदार कार्डियो
इन सेलिब्रिटीज ने लॉन्च किए ये फेमस ब्यूटी ब्रांड
दिवाली से लेकर होली तक, यहां देखें 2026 के त्योहारों की लिस्ट
सेलिब्रिटी फिटनेस का आखिर क्या है राज? विदेशी या फिर देसी इलाज