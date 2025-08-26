एक छोटी आदत जो दे सकती है आपको बड़ा आराम, होगा आपका नहाना सुरक्षित और मजेदार

नहाने से पहले गीजर बंद कर दे। इससे पानी ठीक रहता है और अचानक बहुत गरम पानी से ड़र नहीं लगता।

गीजर बंद करने पर पानी हल्का गर्म ही रहता है। ऐसे नहाना मजेदार भी लगता है और पूरी तरह सुरक्षित भी रहता है।

अचानक गरम या ठंडा पानी दिल को झटका दे सकता हैं। गीजर बंद रखोगे तो सब आराम से होगा।

Fill in some text

हुत गर्म पानी त्वचा को रूखा बनाता है। गीजर बंद करने से हल्का गर्म पानी मिलता है और त्वचा सुरक्षित रहती है।

कभी-कभी गीजर गड़बड़ कर जाता है और खौलता पानी छोड़ देता है। पहले ही बंद कर दे, तो टेंशन खत्म हो जाती है।

गीजर चालू रहने पर बिजली का झटका भी लग सकता है। नहाने से पहले बंद करना सबसे स्मार्ट आइडिया है।