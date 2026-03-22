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बाथरूम के जिद्दी दाग से हैं परेशान, ऐसे करें साफ

Sanskritij-jaipuria
Mar 22, 2026
Mar 22, 2026
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आजकल लगभग हर घर में कमरों से लेकर बाथरूम तक टाइल्स या मार्बल का इस्तेमाल आम हो गया है.

ऐसे में परिवार की सेहत और हाइजीन को सेफ रखने के लिए बाथरूम की नियमित सफाई बेहद जरूरी होती है.

हालांकि, सफेद टाइल्स पर लगे जिद्दी दाग आसानी से साफ नहीं होते- तो आइए जानते हैं इन्हें हटाने के आसान तरीके.

पीले दाग और हार्ड वॉटर के निशानों को हटाने के लिए नींबू और बेकिंग सोडा का मिश्रण बेहद असरदार होता है.

दाग वाली जगह पर पहले बेकिंग सोडा छिड़कें, फिर उस पर नींबू का रस डालें.

इसे 15–20 मिनट तक छोड़ दें, फिर ब्रश से हल्के हाथ से रगड़कर साफ पानी से धो लें.

इसके अलावा, एक स्प्रे बोतल में पानी और सफेद सिरका मिलाकर जिद्दी दागों पर छिड़कें.

नल पर जमे जिद्दी दागों को हटाने के लिए मोमबत्ती का इस्तेमाल किया जा सकता है.

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