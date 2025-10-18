✕
Oct 18, 2025
Prachi-tandon
क्या बासी रोटी खाना है सेहत के लिए खतरनाक?
रात की बची रोटी यानी बासी रोटी सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद होती है. हालांकि, कुछ लोगों को बासी रोटी नुकसान भी पहुंचा सकती है.
बासी रोटी कई बीमारियों को दूर रखने में मदद करती है. यही वजह है कि पहले के लोग रात की बची रोटी सुबह छाछ आदि के साथ खाया करते थे.
बासी रोटी के फायदे
बासी रोटी को ताजी बनी रोटी के मुकाबले हल्का माना जाता है. ऐसे में यह पचाने में आसान होती है.
पाचन
जिन लोगों को कब्ज की समस्या रहती है, उनके लिए बासी रोटी किसी जादू से कम नहीं है. ऐसे लोगों को बासी रोटी सुबह दही या छाछ के साथ खानी चाहिए.
कब्ज की समस्या
शरीर में कमजोरी रहती है और सुबह-सुबह ही थकान महसूस होती है तो दूध के साथ बासी रोटी खाना फायदेमंद हो सकता है.
कमजोरी
बासी रोटी खाने से वजन कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है, क्योंकि इसे खाने पर लंबे समय तक पेट भरा रहता है.
वजन घटाने
बासी रोटी के फायदों के साथ नुकसान भी हैं. इसे सर्दी-खांसी में खाने से बचना चाहिए. साथ ही बासी रोटी खाने से इंफेक्शन की समस्या भी हो सकती है.
बासी रोटी के नुकसान
बच्चों को रात की बची रोटी खिलाने से बचना चाहिए. क्योंकि, इससे उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है.
इम्यूनिटी
