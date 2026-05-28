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बशीर बद्र के प्रसिद्ध शेर..

Kamesh-dwivedi
May 28, 2026
May 28, 2026
Kamesh-dwivedi

मशहूर शायर बशीर बद्र का आज यानी 28 मई को भोपाल में लंबी बीमारी के बाद 91 साल में निधन हो गया. पढ़ें उनके खूबसूरत शेर.

दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों

कुछ तो मजबूरियां रही होंगी यूं कोई बेवफा नहीं होता

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो

ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं तुम ने मिरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा

न जी भर के देखा न कुछ बात की बड़ी आरजू थी मुलाकात की

दुश्मनी का सफ़र इक क़दम दो क़दम तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे

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