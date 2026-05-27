हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू, इन लोगों के लिए हो सकता है खतरनाक
Ranjana-sharma
May 27, 2026
May 27, 2026
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गर्मी में जौ का सत्तू शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला हेल्दी ड्रिंक माना जाता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने, एनर्जी बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है. हालांकि हर किसी के लिए इसका सेवन फायदेमंद नहीं होता.
गर्मियों में क्यों फायदेमंद है जौ का सत्तू?
जौ में ग्लूटेन पाया जाता है. ऐसे में जिन लोगों को सीलिएक डिजीज या ग्लूटेन इंटॉलरेंस की समस्या है, उन्हें जौ के सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए. इससे पेट और पाचन से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है.
सीलिएक डिजीज वालों को करना चाहिए परहेज
जौ का सत्तू शरीर की गर्मी कम करता है और ठंडक देता है. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से लो रहता है, उन्हें इसका ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, वरना कमजोरी और चक्कर जैसी दिक्कत हो सकती है.
लो ब्लड प्रेशर के मरीज रहें सावधान
अगर आपका पेट जल्दी खराब हो जाता है या गैस, अपच और ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो जौ का सत्तू सीमित मात्रा में ही पिएं. ज्यादा सेवन करने से पाचन संबंधी परेशानी बढ़ सकती है.
कमजोर पाचन वाले लोग न करें ज्यादा सेवन
जिन लोगों की तासीर ठंडी होती है या जिन्हें बार-बार सर्दी-जुकाम रहता है, उन्हें सत्तू कम मात्रा में लेना चाहिए. वहीं प्रेग्नेंसी के दौरान भी डॉक्टर की सलाह के बाद ही इसका सेवन करना बेहतर माना जाता है.
प्रेग्नेंसी और ठंडी तासीर वालों के लिए जरूरी सलाह
हमेशा ताजा और साफ सत्तू का ही सेवन करें. इसे पानी में अच्छी तरह घोलकर पिएं और जरूरत से ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बचें. खाली पेट अधिक सत्तू पीना भी नुकसानदायक हो सकता है.