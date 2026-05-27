हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं है जौ का सत्तू, इन लोगों के लिए हो सकता है खतरनाक

गर्मी में जौ का सत्तू शरीर को ठंडक पहुंचाने वाला हेल्दी ड्रिंक माना जाता है. यह शरीर को हाइड्रेट रखने, एनर्जी बढ़ाने और पाचन सुधारने में मदद करता है. हालांकि हर किसी के लिए इसका सेवन फायदेमंद नहीं होता.