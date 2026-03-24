ATM से पैसे निकालना होगा महंगा! नए नियम जान लें वरना लगेगा चार्ज

नए नियम लागू नए वित्त वर्ष से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने ATM और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव लागू करेंगे. नए नियम लागू नए वित्त वर्ष से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने ATM और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव लागू करेंगे.