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ATM से पैसे निकालना होगा महंगा! नए नियम जान लें वरना लगेगा चार्ज
Shubahm-srivastava
Mar 24, 2026
Mar 24, 2026
Shubahm-srivastava
ATM से पैसे निकालना होगा महंगा! नए नियम जान लें वरना लगेगा चार्ज
ATM से पैसे निकालना होगा महंगा! नए नियम जान लें वरना लगेगा चार्ज
नए नियम लागू
नए वित्त वर्ष से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने ATM और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव लागू करेंगे.
नए नियम लागू
नए वित्त वर्ष से HDFC बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बंधन बैंक अपने ATM और डेबिट कार्ड नियमों में बदलाव लागू करेंगे.
UPI निकासी भी काउंट
अब HDFC में UPI के जरिए ATM से निकासी (कार्डलेस) भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगी.
UPI निकासी भी काउंट
अब HDFC में UPI के जरिए ATM से निकासी (कार्डलेस) भी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में शामिल होगी.
फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट
खुद के ATM पर 5 और अन्य बैंक ATM पर मेट्रो में 3, नॉन-मेट्रो में 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे.
फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट
खुद के ATM पर 5 और अन्य बैंक ATM पर मेट्रो में 3, नॉन-मेट्रो में 5 ट्रांजैक्शन फ्री रहेंगे.
अतिरिक्त चार्ज नियम
फ्री लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन पर ₹23 + टैक्स देना होगा.
अतिरिक्त चार्ज नियम
फ्री लिमिट खत्म होने पर हर ट्रांजैक्शन पर ₹23 + टैक्स देना होगा.
किन कार्ड्स पर असर
RuPay प्लेटिनम, Visa गोल्ड, Mastercard प्लेटिनम समेत कई कार्ड इस बदलाव से प्रभावित होंगे.
किन कार्ड्स पर असर
RuPay प्लेटिनम, Visa गोल्ड, Mastercard प्लेटिनम समेत कई कार्ड इस बदलाव से प्रभावित होंगे.
नए चार्ज
बंधन बैंक में लिमिट के बाद ₹23 (फाइनेंशियल) और ₹10 (नॉन-फाइनेंशियल) शुल्क लगेगा, फेल ट्रांजैक्शन पर ₹25 जुर्माना भी.
नए चार्ज
बंधन बैंक में लिमिट के बाद ₹23 (फाइनेंशियल) और ₹10 (नॉन-फाइनेंशियल) शुल्क लगेगा, फेल ट्रांजैक्शन पर ₹25 जुर्माना भी.
डिजिटल पेमेंट पर जोर
इन बदलावों का मकसद कैश उपयोग कम करना और UPI व नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है.
डिजिटल पेमेंट पर जोर इन बदलावों का मकसद कैश उपयोग कम करना और UPI व नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है.
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