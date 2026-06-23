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बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली की पहली झलक
Shristi-s
Jun 23, 2026
Jun 23, 2026
Shristi-s
बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली की पहली झलक
आसिया टीवी इंडस्ट्री की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वह शो बंदिनी में संतू के रोल से मशहूर हुईं. वह शो बालिका वधू में भी दिख चुकी हैं.
टीवी एक्ट्रेस आसिया काज़ी के घर एक बच्ची का जन्म हुआ है और वह मां बन गई हैं. एक्ट्रेस ने यह खुशखबरी इंस्टाग्राम पर शेयर की.
आसिया ने 20 जून को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. उन्हें और उनके पति गुलशन नैन को एक बेटी हुई है.
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी की एक प्यारी सी फोटो पोस्ट की, जिसमें उसके हाथ, होंठ और पैर दिख रहे हैं.
आसिया ने अपनी बेटी को प्रिंसेस कहा. उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हम पर विश्वास करने के लिए भगवान का शुक्रिया. हम अपना बेस्ट करेंगे.
टीवी सेलिब्रिटी और फैंस ने कपल को उनके बच्चे के जन्म पर बधाई दी है. आसिया मां बनकर बहुत खुश हैं.
गुलशन और आसिया ने आठ साल की डेटिंग के बाद शादी की. एक्ट्रेस के माता-पिता शुरू में उनकी इंटरफेथ शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे. आसिया मां बनकर बहुत खुश हैं.
गुलशन और आसिया ने 2024 में शादी की थी. अब, दो साल बाद, वे एक छोटी बच्ची के माता-पिता हैं. फैंस उनकी बेटी का चेहरा देखने के लिए बेताब हैं.
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