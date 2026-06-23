बंदिनी की संतू बनीं मां, इंस्टाग्राम पर साझा कि लाडली की पहली झलक

गुलशन और आसिया ने आठ साल की डेटिंग के बाद शादी की. एक्ट्रेस के माता-पिता शुरू में उनकी इंटरफेथ शादी को मानने के लिए तैयार नहीं थे. आसिया मां बनकर बहुत खुश हैं.