सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो सकता है संकेत?
अक्सर लोगों को सांसों की दुर्गंध की समस्या होती है, जिसे लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। यह सिर्फ़ स्वच्छता की समस्या नहीं है, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर छिपी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं।
अगर पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो पेट में गैस, कब्ज़ या एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जिससे सांसों की दुर्गंध आती है।
पायरिया मसूड़ों की एक गंभीर बीमारी है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और सांसों से दुर्गंध आने लगती है।
लार की कमी से मुंह सूख जाता है, जिससे बैक्टीरिया पनपते हैं। ये बैक्टीरिया सांसों की दुर्गंध का कारण बनते हैं।
अगर लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो शरीर के विषैले तत्व बाहर नहीं निकल पाते। इससे सांसों की तेज़ दुर्गंध आ सकती है।
मधुमेह के रोगियों में कीटोन बॉडीज़ की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे सांसों की दुर्गंध आती है।