सावधान!क्या मुंह से बदबू आना किसी बड़ी बीमारी का हो सकता है संकेत?

अक्सर लोगों को सांसों की दुर्गंध की समस्या होती है, जिसे लोग नज़रअंदाज़ कर देते हैं। यह सिर्फ़ स्वच्छता की समस्या नहीं है, बल्कि कई बार यह शरीर के अंदर छिपी बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। आइए जानते हैं।