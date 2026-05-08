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अजहर इकबाल के ये शेर जीत लेंगे आपका दिल
Kamesh-dwivedi
May 08, 2026
May 08, 2026
Kamesh-dwivedi
अजहर इकबाल शायरी की दुनिया का जाना माना नाम हैं. पढ़िए उनके कुछ चर्चित शेर.
ये पहला इश्क़ है तुम्हारा सोच लो मिरे लिए ये रास्ता नया नहीं
फिर इस के बाद मनाया न जश्न ख़ुश्बू का लहू में डूबी थी फ़स्ल-ए-बहार क्या करते
एक मुद्दत से हैं सफ़र में हम घर में रह कर भी जैसे बेघर से
ये कैफ़ियत है मेरी जान अब तुझे खो कर कि हम ने ख़ुद को भी पाया नहीं बहुत दिन से
घुटन सी होने लगी उस के पास जाते हुए मैं ख़ुद से रूठ गया हूँ उसे मनाते हुए
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