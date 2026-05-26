Inkhabar Hindi News

मोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें ट्राई

Kajal-jain
May 26, 2026
May 26, 2026
Kajal-jain

आयुर्वेद एंड वेलनेस एक्सपर्ट डॉ. नीलम बताती हैं कि आयुर्वेद में एक्सट्रा फैट लूज करने के प्रभावी तरीके के मौजूद हैं

आप चाहें अपनी समर डाइट में कुछ हेल्दी और हर्बल ड्रिंक्स एड करके आसानी से चर्बी को घटा सकते हैं

सुबह गर्म पामी में नींबू का रस डालकर पीने से धीरे-धीरे एक्सट्रा फैट पिघलने लगता है

अजवाइन को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह छानकर इस पानी को पिए जिससे पेट खुद-ब-खुद अंदर चला जाएगा

जीरा और सौंफ का काढ़ा आयुर्वेद में रामबाण है जिससे पाचन तंत्र तेज होने लगता है और सूजन लगभग गायब हो जाती है

शाम को आप भी दूध वाली चाय पीते हैं तो आज से पूरी गर्मी के सीजन अपनी नॉर्मल चाय को ग्रीन टी या हर्बल टी से बदल दीजिए

रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध शरीर को डिटॉक्स करके अंदरूनी चर्बी का सफाया करता है, बेहतर नींद लेने में हेल्प करता है

शहद और दालचीनी का कॉन्बीनेशन आपको बहुत कम दिनों में अच्छे रिजल्ट देता है, इसे रात को सोने से पहले पीना चाहिए

Read More
एवोकाडो खाने के 5 फायदेमोटापे के दुश्मन हैं ये 6 आयुर्वेदिक ड्रिंक्स; तुरंत करें ट्राईलू के थपेड़ों से बचाएंगे एक्सपर्ट के ये समर डाइट सीक्रेट्सबालों को हेल्दी रखने के लिए कौन से फल खाएं?