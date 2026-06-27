आयुर्वेदिक डाइट सीक्रेट: थकान और कमजोरी को कहें अलविदा

आयुर्वेद में बिना भूख खाना खाने की मनाही होती है क्योंकि बार-बार खाने से पेट की अग्नि कमजोर हो जाती है जिससे गैस, अपच और थकान होने लगती है
कोशिश करें कि ताजा और गर्म भोजन खाएं. बासी, बहुत ठंडा या बार-बार गर्म करके खाना खाने से टॉक्सिंस बढ़ते हैं
आयुर्वेद कहता है कि हमेशा आधा पेच भोजन करें. 50% भोजन, 25% पानी और 25% खाली पेट बेहतर हेल्थ और फुलडे एनर्जी के लिए बेस्ट है
सुबह नाश्ते में फल, दलिया, अंकुरित बीज, मखाना, सत्तू जैसे हल्के आहार लेने चाहिए
रात को सोने से 2-3 घंटे पहले ही खाना खा लें. खाने के तुरंत बाद पानी न पिएं. खाने के बाद गुनगुना पानी पिएं
खाने से जुड़े ये सभी नियम फॉलो करने से शरीर में थकान और कमजोरी नहीं पनपती और शरीर मजबूत, एनर्जेटिक और स्ट्रांग बनता है
खाने के यह सभी नियम चरक संहिता, अष्टांग हृदयम् और सुश्रुत संहिता के सिद्धांतों पर आधारित है.