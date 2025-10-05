✕
Oct 05, 2025
Komal-singh
कद्दू के बीज खाने के बड़े फायदे
कद्दू तो हर घर में कभी न कभी बनता ही है, पर क्या आपने कभी उसके बीजों को खाने के बारे में सोचा है?
नहीं तो अब सोच लीजिए क्योंकी इसमें है कई सारे फायदे तो चलिए जानते सबके बारे में
कद्दू के बीजों में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो तनाव को कम करता है और नींद को बेहतर बनाता है.
इन बीजों में जिंक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं.
कद्दू के बीजों में मौजूद मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स दिल को मजबूत बनाते हैं और कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखते हैं.
फाइबर से भरपूर होने की वजह से ये बीज कब्ज़, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं को दूर करते हैं.
आयुर्वेद के अनुसार, कद्दू के बीज महिलाओं के हार्मोन को संतुलित रखने में मदद करते हैं.
कद्दू के बीजों को “वाजिकारक आहार” माना जाता है, यानी जो शरीर की शक्ति और स्टैमिना बढ़ाएँ.
इन बीजों में विटामिन E और जिंक मौजूद होता है, जो स्किन को चमकदार और बालों को मजबूत बनाता है.
