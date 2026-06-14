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गर्भाश्य को लोहे-सा मजबूत बना देंगे ये फूड्स!

Kajal-jain
Jun 14, 2026
Jun 14, 2026
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Globocan के मुताबिक भारत में हर साल लगभग 12,000 से 15,000 गर्भाशय कैंसर के नए मामले सामने आते हैं

शुरुआती स्टेड में इलाज मिलने पर जीवन दर 95% बढ़ जाती है लेकिन ज्यादा फैलने पर रिस्क बढ़ता है और बचने के चांस 20% से भी कम हो जाते हैं

गर्भाशय का कैंसर मेनोपोज यानी रजोनिवृ्त्ति के बाद, अनियमित पीरियड, इर्रेगुलर ब्लड फ्लो या 60-65 वर्ष में ज्यादा देखा जाता है

इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए अगली स्लाइड में बताई गई आयुर्वेदिक रेमेडीड के जरिए टाइम टू टाइम गर्भाशय यानी यूटरस को डिटॉक्स करते रहिए ताकि टॉक्सिंस निकलते रहें और स्ट्रेंथ बढ़े

डाइट में काले तिल एड कीजिए फिर चाहे लड्डू हो, चटनी या सीड मिक्स में. आप गर्म पानी के साथ भी काले तिल का सेवन कर सकते हैं

घी से गर्भाशय को मजबूती मिलती है इसलिए डाइट में घी खाने के साथ-साथ आप गर्म पानी के साथ एक चम्मच घी का सेवन कर सकते हैं

छुआरे यानी डेट्स पीरियड्स में होने वाली वीकनेस को मैनेज करता है और रीप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को नरिशमेंट देता है

मखाना को अपने ऑन टाइम स्नैक्स डाइट में जोड़िए. इसे रोस्ट करके खाईए ताकि हार्मोन्स को स्पोर्ट और गर्भाशय को मजबूती मिल सके

अनार आपकी पीरियड साइकिल को ठीक करता है. एर्रेगुलर ब्लड फ्लो को भी ठीक करता है. अनार का जूस पीना फायदेमंद रहता है

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