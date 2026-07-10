सावन के पवित्र महीने में भूलकर भी न खाएं ये चीजें!

कुछ खाद्य पदार्थों की तासीर और प्रवृत्ति ऐसी होती है कि आप बारिश के सीजन में खाएंगे तो विषैले वायरल और बैक्टीरिया के संपर्क में आ सकते हैं
क्योंकि सावन के महीने में नमी ज्यादा रहती है और बैक्टीरिया ज्यादा पनपते हैं. ऐसे में जरा-सी लापरवाही आपके पाचन तंत्र को हिला कर रख देगी
आयुर्वेदिक विशेषज्ञ बताते हैं कि सावन के महीने यानी मानसून सीजन तक आपको कुछ चीजें खाने से परहेज करना चाहिए
हरी पत्तेदार सब्जियों जैसे- पालक, मैथी, लाल भाजी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी पर बैक्टीरिया या वायरल पनपने का खतरा ज्यादा रहता है.
सावन के पवित्र महीने में दूध और इससे बने प्रोडक्ट भी पित्त रस बढ़ा सकता है, दूध-लस्सी दही भी डायजेशन को डिसटर्ब कर सकता है
सावन के पवित्र महीने में शाकाहार का सेवन करें और नॉनवेज को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए
मानसून में बैंगन की सब्जी न खाने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें कीड़े पनपने का खतरा रहता है जो पेट में जाकर संक्रमण पैदा कर सकते हैं