Oct 24, 2025
Komal-singh
ऐसे फूड आइटम्स जो आपके ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकते हैं
आप जो खाते हैं, उसका असर सिर्फ आपके शरीर पर नहीं बल्कि दिमाग पर भी पड़ता है.
कुछ फूड्स दिमाग की सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि याददाश्त कमजोर होना या ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल.
आइए जानते हैं ऐसे फूड आइटम्स जो आपके ब्रेन के लिए हानिकारक हो सकते हैं.
तली हुई चीजें जैसे समोसे और पकोड़े ट्रांस फैट्स से भरपूर होती हैं. ये फैट्स ब्रेन के न्यूरॉन्स पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और याददाश्त कमजोर कर सकती हैं.
मीठे शेक्स और कोल्ड ड्रिंक्स ब्लड शुगर बढ़ाते हैं. इससे ध्यान और फोकस कम होता है और लंबे समय में ब्रेन के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
जैसे नूडल्स, पैकेज्ड स्नैक्स और इंस्टेंट फूड. इनमें अधिक सोडियम और एडिटिव्स होते हैं, जो ब्रेन फंक्शन को धीमा कर सकते हैं.
अत्यधिक रेड मीट या फैटी मीट में सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं. यह ब्लड फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं और ब्रेन की हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकते हैं.
मिठास वाले फूड्स जैसे डाइट कोला और स्वीटर्स ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डाल सकते हैं. इससे मूड और याददाश्त प्रभावित होती है.
