तली हुई चीजें जैसे समोसे और पकोड़े ट्रांस फैट्स से भरपूर होती हैं. ये फैट्स ब्रेन के न्यूरॉन्स पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं और याददाश्त कमजोर कर सकती हैं.