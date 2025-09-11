Komal Kumari
11 September2025 04:00PM
inKhabar.com
दही खाने का सही तरीका जानिए, वरना फायदे की जगह मिलेगा नुकसान
ज्यादा ठंडा दही खाने से पेट में सूजन और गैस की समस्या हो सकती है।
खाली पेट दही खाने से एसिडिटी या पेट दर्द हो सकता है।
दही में अधिक चीनी या मीठा मिलाने से स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
गरम मसाले और दही साथ लेने से पाचन में समस्या हो सकती है।
कुछ फलों के साथ दही से पाचन बिगड़ सकता है।
कुछ लोगों को दही हो सकती है, इसलिए सावधानी रखें
ज्यादा दही खाने से कब्ज या पेट में भारीपन हो सकता है।
सर्दी के मौसम में ज्यादा दही खाने से शरीर ठंडा पड़ सकता है।