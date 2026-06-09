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मंगलवार को न करें ये गलतियां, वरना नाराज हो सकते हैं बजरंगबली
Deepika-pandey
Jun 09, 2026
Jun 09, 2026
Deepika-pandey
मंगलवार को मांस मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए.
तामसिक भोजन और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए.
मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए.
मंगलवार के दिन बाल धोने और नहीं कटवाने चाहिए.
मंगलवार को नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है.
इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए.
मंगलवार को किसी से उधार लेने और किसी को उधार देने से बचना चाहिए.
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