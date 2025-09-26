✕
Sep 26, 2025
Komal-singh
अवनीत कौर नवरात्रि फैशन लुक!
Komal Kumari
Sep 26, 2025
अवनीत कौर हमेशा से अपने फैशन से सोशल मीडिया पर छाई रहती है.
जिसकी वजह से हमेशा सुर्खियो में रहती है और एक बार फिर से उनहोंने अपने लाल शरारा से सब का दिल जीत लिया है.
तो चलिए जानते हैं उनके नए लाल शरारा लुक के बारे में,
अवनीत कौर ने इस लुक में लाल रंग का सुंदर शरारा पहना है
उनका सॉमोक आई मेकअप और पिंक शेड का लिप ग्लॉस उनके चेहरे पर बेहद सूट कर रहा है
साथ ही उनकी छोटी काली बिंदी इस लुक में चार चाँद लगा रही है
उनके हाथों के कंगन और उनके बाल इतने सुंदर लग रहे हैं.
और इस लुक को आप भी इस नवरात्रि रीक्रिएट करकेऔर भी ज्यादा सुंदर दिख सकते हैं
