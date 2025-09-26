Inkhabar Hindi News
कानों में झुमके...हाथों में मंहदी, ट्रेडिशनल लुक में दीवाली वाइब्स दे रही ये खूबसूरत हसीना

टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर ट्रेडीशनल लुक में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं.

अवनीत कौर का ये लुक काफी ज्यादा स्टाइलिश और ग्रेसफुल लग रहा है.

एक्ट्रेस अक्सर बोल्ड तस्वीरें शेयर करती हैं, लेकिन त्यौहारों के सीजन में अवनीत का ये अवतार देखने लायक है.

ब्लू कलर के इस हैवी लंहगे के साथ उन्होंने भारी-भारी झुमके कैरी किए हैं.

हर एक तस्वीर में अवनीत कौर की खूबसूरती देखने लायक लग रही है.

अवनीत हर तस्वीर में अलग-अलग पोज देकर लोगों की धड़कने बढ़ा रही है.

एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती हैं.

