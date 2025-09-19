 लव इन वियतनाम के प्रीमियर में अवनीत कौर का सेक्सी ड्रेस लुक

19 September 2025  06:05 PM

अवनीत कौर का यह सिल्वर सूट लव इन वियतनाम के प्रीमियर में चार चाँद लगा रहा है

इस लुक में अवनीत कौर ने प्यारा सा येलो बॉडीकॉन ड्रेस पहन रखा है, जिसमें वह डॉल जैसी लग रही हैं.

इस लुक में अवनीत कौर ने काफी हॉट स्लिट ड्रेस पहन रखी है, जिसे देखकर सबकी साँसें थम जाएँ

शॉर्ट ब्लू ड्रेस में अवनीत का स्टनिंग लुक

अवनीत कौर की फेयरी येलो ड्रेस, जिसमें वह काफ़ी हॉट लग रही हैं

लव इन वियतनाम मूवी के प्रमोशन के लिए अवनीत कौर का ट्रेडिशनल लुक छा गया

पिंक साड़ी में अवनीत कौर लग रही हैं हुस्न की मलिका

"स्टाइलिश ब्लू ड्रेस में अवनीत कौर लग रही हैं बेहद क्यूट