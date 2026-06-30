कैसा रहा अविका गौर का चाइल्ड आर्टिस्ट से फिल्मों तक का सफर?

टीवी की दुनिया में पॉपुलर होने के बाद एक्ट्रेस ने साल 2013 में 'Uyyala Jampala' फिल्म से टॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके लिए उन्होंने बेस्ट फीमेल डब्यू - तेलुगु के लिए SIIMA पुरस्कार जीता.