Oct 15, 2025
Anshika-thakur
त्योहारों पर मिली GST राहत से, इस कार को खरीदने वालों की लगी लाइन
22 सितंबर से लागू नए GST नियमों ने वाहनों की कीमतों पर सीधा प्रभाव डाला है
कीमतों में भारी कमी के बाद मार्केट में खरीदारी का माहौल बन गया है
सितंबर में इस कार की खूब बिक्री हुई, इस कार की जबरदस्त डिमांड रही
आइए जानते हैं सितंबर की टॉप 5 बेस्ट सेलिंग कारों की लिस्ट
रेट - 5.50 लाख, सितंबर में टाटा पंच की बिक्री 16% बढ़कर 15,891 यूनिट हो गई
रेट - 12.98 लाख, सितंबर में महिंद्रा स्कॉर्पियो की बिक्री 27% बढ़कर 18,372 यूनिट हो गई
रेट - 10.73 लाख, सितंबर में हुंडई क्रेटा ने 19% बढ़कर 18,861 यूनिट की बिक्री की
रेट - 6.26 लाख, सितंबर में मारुति डिजायर ने 85% बढ़कर 20,038 यूनिट की बिक्री की
