घर में लगाएं ये 5 शुभ पौधे, बदल सकती हैं किस्मत, बरसेगी देवी-देवताओं की कृपा

बेल पत्र भगवान शिव को बेहद प्रिय माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि घर में बेल का पौधा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शांति और संतुलन बना रहता है.