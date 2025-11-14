Inkhabar Hindi News
चल रही शनि की ढैय्या से हो रहे हैं बर्बाद? तो करें ये टोटके

शनि न्याय, कर्मफलदाता, तप और संघर्ष के देवता माने जाते हैं और वो कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और स्थिरता से खुश होते हैं.  

लेकिन जब किसी व्यक्ति की कुंडली में साढ़ेसाती, ढैय्या या शनि की महादशा चलता है. तो जीवन में कई तरह के कष्ट आते हैं.

साढ़ेसाती और ढैय्या चलने से ज़िंदगी में रुकावटें, परेशानी और आर्थिक नुकसान जैसे परेशानिया भी आती है.

ऐसे में कुंडली से साढ़ेसाती और ढैय्या का असर कम करने के लिए कुछ उपाय भी बताएं गएं हैं, जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं. चलिए जानते हैं ये उपाय

सबसे पहले शुक्रवार को बाजार जाकर एक 1 जोड़ी चमड़े की चप्पल या जूता खरीदें.

फिर शनिवार से उसे पहनना शुरू करें और सातवां दिन पूरा हो जाए, तो उसी जूते को पहनकर शनिदेव के मंदिर चले जाएं

फिर वहा जाकर सरसो का तेल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और शनि देव की आरती करें.

इसके बाद मंदिर से नंगे पैर घर लौटें और उन जूतों को मंदिर में ही छोड़ आए.

इस उपाय को करने से शनि दोष के साथ- साथ साढ़ेसाती और ढैय्या का असर भी कम होता है.

