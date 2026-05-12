बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी हैं कुवांरी

टीवी अभिनेत्री आशा नेगी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अभिनेत्री ने एक बार अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी.
टीवी एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने कक्षा 11वीं और 12वीं से ही किसी ना किसी को डेट किया है.
उन्होंने बताया कि वह कभी सिंगल नहीं रह सकती.
आशा नेगी ने कहा था कि वह अभी तक सिंगल क्यों हैं, उन्हें पता नहीं.
आपको बता दें कि एक्ट्रेस के कई अफेयर्स रहे हैं, लेकिन वह 36 की उम्र में भी अभी तक सिंगल हैं.
आशा नेगी ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में की थी. उन्होंने साल 2009 में मिस उत्तराखंड का खिताब जीता था.
एक्ट्रेस ने 2010 में हिंदी टीवी सीरियल "सपनों से भरे नैना" से अभिनय की शुरुआत की और सुर्खियों में आईं.
इसके अलावा एक्ट्रेस ने लोकप्रिय टीवी सीरियल "पवित्र रिश्ता" में पूर्वी देशमुख के रूप में शानदार भूमिका निभाई थी.