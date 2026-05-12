बिना डेटिंग के नहीं रह पाती ये हसीना, आज भी हैं कुवांरी

टीवी अभिनेत्री आशा नेगी एक्टिंग के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. अभिनेत्री ने एक बार अपने प्यार और रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी.