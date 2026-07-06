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अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक ने किया पोस्ट
Ankush-upadhayay
Jul 06, 2026
Jul 06, 2026
Ankush-upadhayay
महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के शादी की अनदेखी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं.
अर्जुन तेंदुलकर की वाइफ सानिया चंडोक ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए शादी की कई तस्वीरें शेयर की हैं.
ये तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इन तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं.
सानिया चंडोक ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'चार महीने बाद भी, मैं हर पल को फिर से जी रहा हूं.'
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक ने 5 मार्च, 2026 को मुंबई में एक भव्य समारोह में शादी रचाई थी.
शादी के 4 महीने बाद सानिया चंडोक ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर सामने नहीं आई थीं.
बता दें कि सानिया चंडोक एक बिजनेसवुमन हैं. वह मुंबई के फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं.
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