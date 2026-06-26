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अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी
Kamesh-dwivedi
Jun 26, 2026
Jun 26, 2026
Kamesh-dwivedi
मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की लव स्टोरी ने सभी का ध्यान खींच लिया था. चलिए जानते हैं इनकी प्रेम कहानी.
मलाइका अरोड़ा ने 1998 में अरबाज खान से शादी की. इसके बाद 19 साली की शादी बाद दोनों का तलाक हो गया.
तलाक के बाद मलाइका अरोड़ा की मुलाकात 11 साल छोटे अभिनेता अर्जुन कपूर से हुई.
इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. और उनका रिश्ता अफेयर में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 के आसपास से सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में साफ तौर पर दोनों दिखाई देने लगे.
2018 में, इस रोमांटिक जोड़ी ने पहली बार लैक्मे फैशन वीक में दर्शकों के बीच एक साथ बैठकर अपनी पब्लिक अपीयरेंस दी
26 जून 2019 को अर्जुन कपूर के 34वें जन्मदिन पर, मलाइका ने अर्जुन के साथ एक रोमांटिक तस्वीर शेयर की, जिसमें वे एक बीच रिज़ॉर्ट पर एक-दूसरे का हाथ थामे हुए थे.
साल 2024 में, दोनों पक्षों ने अपने अलगाव को स्वीकार कर लिया.
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