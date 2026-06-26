अर्जून कपूर और मलाइका अरोड़ा की लव स्टोरी

इसके बाद धीरे-धीरे दोनों में दोस्ती हो गई. और उनका रिश्ता अफेयर में बदल गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2018 के आसपास से सार्वजनिक कार्यक्रमों और सोशल मीडिया पोस्ट्स में साफ तौर पर दोनों दिखाई देने लगे.