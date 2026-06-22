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कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ
Shristi-s
Jun 22, 2026
Jun 22, 2026
Shristi-s
कभी 3000 रुपये के लिए शो में बनीं लाश, आज जीती हैं लग्जरी लाइफ
टीवी हो या फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना एक मुश्किल काम है, और अर्चना गौतम ऐसी ही एक इंसान हैं जिन्होंने ऐसे हालात में अपनी पहचान बनाई है.
आज अर्चना भले ही टीवी की दुनिया में एक जाना-माना चेहरा हों, लेकिन उनका शुरुआती सफ़र संघर्ष, कड़ी मेहनत और छोटे-मोटे रोल से भरा था.
हाल ही में, अर्चना ने एक शो में बताया कि अपने करियर की शुरुआत में, उन्होंने पॉपुलर क्राइम शो CID में एक लाश का रोल किया था.
एक्ट्रेस ने बताया कि इस छोटे से रोल के लिए उन्हें सिर्फ़ 3,000 रुपये मिले थे, लेकिन उस समय यह रकम भी उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी.
शूटिंग के दौरान, उन्हें घंटों तक लाश की तरह बिना हिले-डुले लेटा रहना पड़ता था, जो उनके लिए एक नया और अनोखा अनुभव था.
मेरठ से मुंबई आईं अर्चना ने एक मॉडल के तौर पर शुरुआत की और बाद में कई ब्यूटी पेजेंट में अपनी पहचान बनाई.
'बिग बॉस 16' में उनके बेबाक अंदाज़ ने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया, और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती गई.
'कभी 3,000 रुपये के लिए लाश बनने वाली अर्चना गौतम आज अपनी मेहनत के दम पर करोड़ों की मालकिन बन गई हैं.
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