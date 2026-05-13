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बालों में लगाएं दही और शहद का मास्क, मिलेंगे गजब के फायदे
Deepika-pandey
May 13, 2026
May 13, 2026
Deepika-pandey
बालों में दही और शहद का मास्क लगाना बालों के लिए फायदेमंद होता है.
आधा कप दही में 2 चम्मच शहद मिलाकर लगाना चाहिए.
इससे बालों में नमी रहती है.
बाल मजबूत होते हैं.
गहरी कंडीशनिंग करता है.
डैंड्रफ और खुजली से राहत मिलती है.
बालों में चमक बनी रहती है.
डैंड्रफ और खुजली से राहत मिलती है.
बालों का झड़ना कम होता है.
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