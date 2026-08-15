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रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?
Shristi-s
Aug 15, 2026
Aug 15, 2026
Shristi-s
रात में सनस्क्रीन लगानी चाहिए या नहीं?
सनस्क्रीन को स्किन केयर का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है.
धूप में बाहर जाते समय सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी जाती है.
यह स्किन को सूरज की नुकसानदायक UVA और UVB किरणों से बचाने में मदद करता है.
लेकिन लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या रात में सनस्क्रीन लगाना चाहिए?
अगर आप रात में घर के अंदर हैं, तो आमतौर पर सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती है.
सनस्क्रीन का इस्तेमाल मुख्य रूप से दिन में सूरज की UV किरणों से बचाने के लिए किया जाता है.
रात में सूरज की UV किरणें नहीं होती हैं.
इसलिए, घर के अंदर सोने से पहले सनस्क्रीन लगाने से आमतौर पर कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं होता है.
रात में स्किन को आराम की ज़रूरत होती है, इसलिए अपनी स्किन के लिए सही मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करें.
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