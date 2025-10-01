Inkhabar Hindi News
महंगे प्रोडक्ट्स का झंझट छोड़ें, अब मुल्तानी मिट्टी से पाएं साफ और दमकती त्वचा!

बता दें कि मुल्तानी मिट्टी एक पारंपरिक और असरदार उपाय है जो त्वचा को बिना महंगे प्रोडक्ट्स के भी दमकता बना सकती है.

मुल्तानी मिट्टी त्वचा से तेल हटाती है, जिससे चेहरा मैट और साफ दिखता है.

ये त्वचा की गहराई से सफाई करती है, जिससे पोर्स खुलते है और मुंहासे कम होते हैं.

ऐसे में ये त्वचा की रंगत निखारती है, साथ ही रोजाना इस्तेमाल से चेहरा उजला और चमकदार बनता है.

बता दें कि मुल्तानी मिट्टी त्वचा के अंदर ठंडक पहुंचाती है, जिससे जलन और सूजन में राहत मिलती है.

मुल्तानी मिट्टी डेड स्किन हटाकर नई त्वचा को उभारती है, जिससे चेहरा फ्रेश लगता है.

ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर की तरह काम करती है, जिससे स्किन काफी स्मूथ होती है.

अगर आप चाहें तो टैनिंग दूर करने के लिए मुल्तानी मिट्टी को नींबू या गुलाब जल में मिलाकर भी लगा सकते हैं.

बता दें कि मुल्तानी मिट्टी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उपाय है.

