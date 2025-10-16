✕
Oct 16, 2025
Team-inkhabar
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
यौन इच्छा की कमी की वजह कई हो सकती हैं. हालांकि, इसे सुधारने और सेक्स लाइफ बेहतर बनाने में कई फल आपकी मदद कर सकते हैं.
सेब में कई तरह के गुण होते हैं, जो प्रोस्टेट कैंसर से बचाने से लेकर प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो ठीक करते हैं, जिससे सेक्स डिजायर बढ़ सकती है.
सेब
केले में मौजूद पोटैशियम और विटामिन हार्मोन बैलेंस करते हैं. साथ ही इसमें मौजूद ब्रोमेलिन यौन इच्छा को बढ़ाने में मदद कर सकता है.
केला
आम में विटामिन ई, सी और बीटा कैरोटीन होता है, जो सेक्स हार्मोन को शरीर में बैलेंस करते हैं.
आम
यह ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, जिससे प्राइवेट पार्ट में सही तरह से इरेक्शन हो पाता है.
काले अंगूर
इसमें मौजूद फोलेट, विटामिन सी और कई अन्य गुण सेक्स डिजायर बढ़ाने के साथ स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर करते हैं.
स्ट्राबेरी
इसे नेचुरल वियाग्रा माना जाता है. इसमें मौजूद तत्व मांसपेशियों को रिलेक्सकरते हैं और प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बेहतर करते हैं.
तरबूज
यह टेस्टोस्टेरोन लेवल को बैलेंस करने के साथ सेक्स पावर बढ़ाने में भी मदद कर सकता है.
एवोकाडो
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.
Disclaimer
Read More
शीघ्रपतन की समस्या होगी दूर, अपनाएं ये 5 तरीके
यौन इच्छा की कमी सुधार देंगे ये 7 फल!
धनतेरस पर प्रदोष व्रत का शुभ संयोग, धन प्राप्ति के लिए करें ये उपाय
धनतेरस और दिवाली के दिन करें माता लक्ष्मी के इन मंत्रों का जाप