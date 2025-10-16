✕
Oct 16, 2025
Anshika-thakur
तैयार हो जाइए! MacBook Pro 14 में आया नया M5 चिप और बेहतर स्टोरेज
Apple का नया 14-इंच MacBook Pro M5 चिप के साथ आया है. इसमें AI काम 3.5 गुना तेज होते हैं
M5 चिप से ग्राफिक्स और मल्टीटास्किंग बेहतर हुए हैं, जिससे वीडियो एडिटिंग और गेमिंग आसान हो गई है
SSD की स्पीड बढ़ी है, इसलिए ऐप जल्दी लॉन्च होते हैं और फाइलें जल्दी भेजी जाती हैं
नया 14-इंच MacBook Pro M5 चिप के साथ ही मिलता है, जबकि M4 Pro और M4 Max वाले मॉडल पहले से मौजूद हैं
इसमें Liquid Retina XDR डिस्प्ले है, जो नैनो-टेक्सचर फिनिश के साथ आता है, जिससे ग्लेयर कम होता है
इसमें 12MP सेंटर स्टेज कैमरा है, जो वीडियो कॉल्स के दौरान यूज़र को फ्रेम में रखता है
इसमें 6-स्पीकर साउंड सिस्टम है, जो इमर्सिव ऑडियो अनुभव प्रदान करता है
यह macOS Tahoe 26 पर चलता है, जिसमें Liquid Glass डिज़ाइन और नए रंग के विकल्प शामिल हैं
Apple Intelligence में नए फीचर्स जैसे Live Translation और Shortcuts ऑटोमेशन हैं, जो यूज़र्स के काम को आसान और बेहतर बनाते हैं
इसकी कीमत ₹1,69,900 से शुरू होती है और यह 22 अक्टूबर से बाजार में मिलेगा
