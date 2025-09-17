\u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u0915\u0940 \u0917\u094d\u0932\u0948\u092e\u0930\u0938 \u090f\u0915\u094d\u091f\u094d\u0930\u0947\u0938 Sydney Sweeney \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092c\u094b\u0932\u094d\u0921 \u090f\u0915\u094d\u091f\u093f\u0902\u0917 \u0914\u0930 \u0939\u0949\u091f \u0905\u0902\u0926\u093e\u091c \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u091c\u093e\u0928\u0940 \u091c\u093e\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902.\u0909\u0928\u0915\u0940 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u0930\u094b\u092e\u093e\u0902\u0938, \u0938\u0938\u094d\u092a\u0947\u0902\u0938 \u0914\u0930 \u0938\u0947\u0915\u094d\u0938\u0940 \u091f\u091a \u0915\u093e \u0924\u0921\u093c\u0915\u093e.