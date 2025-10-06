✕
Oct 06, 2025
Preeti-rajput
आग लगा दी आग! Anushka Sen ने मोनोकिनी में मचाया 'गदर'
अनुष्का सेन ने एक बार फिर से अपने लुक्स से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपनी बोल्ड तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है.
अनुष्का की इन तस्वीरों ने इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
अनुष्का सेन मोनोकिनी लुक में काफी ज्यादा हॉट और बोल्ड लग रही हैं.
अनुष्का सेन मरून कलर की मोनोकिनी में पूल साइड पर बैठी नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस काफी बेबाकी से अपना फिगर दिखाती नजर आ रही हैं.
अनुष्का सेन हर तस्वीर में कातिलाना पोज देती नजर आ रही हैं.
