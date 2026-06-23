स्किन चमकाने वाले 7 जादुई 'ग्लो शॉट्स', महंगी क्रीम से ज्यादा असरदार!

चुकंदर-अनार के शॉट्स पॉलीफेनॉल से भरपूर होते हैं जो फ्री-रेडिकल्स डैमेज से लड़ते हैं और ब्लड ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करके नेचुरल ग्लो जनरेट करते हैं
एलोवेरा-खीरा के शॉट्स आपकी स्किन को अंदर तक हाइड्रेट करते हैं और फाइन लाइन्स-रिंकल्स को दूर करके त्वचा को सॉफ्ट और स्मूद बनाते हैं
संतरा-मौसमी के शॉट्स मौजूद विटामिन सी और कॉलेजन को बूस्ट करते हैं जिससे स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और खिली-खिली नजर आती है
कॉफी ग्लो शॉट्स में बादाम का दूध और दालचीनी पाउडर मिक्स करके पीने से आपकी स्किन क्वालिटी को अपग्रेड करते हैं
गाजर विटामिन-सी शॉट्स में बीटा-कैरोटीन और विटामिन-सी की भरपूर मात्रा होती है जो सन डैमेज से बचाकर थकी हुई त्वचा को ब्राइटन करते हैं
ग्रीन माचा शॉट्स में हनी और लेमन एड करके पीएं जो आपके स्किन सेल्स को शील्ड करके यूपी रेज और पोल्यूशन से प्रोटेक्शन प्रदान करता है
हल्दी-अदरक ग्लो शॉट्स में मौजूद करक्यूमिन इनफ्लेमेशन को शांत करते हैं और डलनेस के साथ-साथ ब्रेकआउट को जड़ से खत्म करते हैं.