PICS: तरुण ताहिलियानी के पिंक लहंगे में अप्सरा लगीं अंशुला कपूर

अंशुलाने इंस्टाग्राम पर लिखा कि जब मैं दुल्हन बनी, तो मैं अपने साथ सिर्फ एक ही चीज ले जाना चाहती थी - मेरी मां का 42 साल पुराना सोने के कपड़े और जरदोजी का दुपट्टा. बाकी सब कुछ उसी के इर्द-गिर्द बुना गया था