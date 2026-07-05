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दुल्हनिया अंशुला का मेहंदी अवतार: टील-ब्लू लहंगे में बिखेरा जलवा

Kajal-jain
Jul 05, 2026
Jul 05, 2026
Kajal-jain

अंशुला कपूर ने मेहंदी सेरेमनी में गुजरात का पटोला स्टाइल लंहगा पहला था जो रोहन ठक्कर के फैमिली ट्रेडीशन के लिए प्यार और रेस्पेक्ट रिप्रजेंट करता है.

अंशुला कपूर के टील-ब्यू कलर के पटोला लहंगा कम फ्लैयर्ड स्कर्ट पर कई रंग के धागों की कढ़ाई, मिरर वर्क और बेहतरीन कारीगरी थी

ड्रेस के ब्लाउज पर पोल्का डॉट्स से डिटेलिंग थी जिसे जियोमेट्रिक डिजाइन वाले दुपट्टे को स्टाइल किया, इसमें गोल्डन, पिंक, स्काय ब्लू और सिल्वर कलर्स का शानदार वर्क था

अंशुला कपूर ने फिरोजी रंग की ज्वैलरी कैरी की थी जिसमें बिग साइज पर्ल का लेयर्ड नेकलेस को एक खास पेंडेट के साथ डिजाइन किया गया है

कानों में मैचिंग ड्रॉप इयरिंग्स और अंगूठे अंशुला की खूबसूरती को और भी हाइलाइट किया

मेकअप की बात करें तो हैवी ज्वैलरी और डार्क कलर की ड्रेस के साथ अंशुला कपूर ने बेहद लाइट मेकअप किया था 

अंशुला की स्किन नेचुरली ग्लो मिल रहा था जबकि पिंक कलर के ब्लश से चीक्स को हाईलाइट किया था

आंखों में काजल, गहरी आईब्रो औरन्यूड पिंक लिप्स के साथ अंशुला की स्माइल कहर ढ़ा रही थी

अपने घने बालों को अंशुला ने सॉफ्ट वेवी-हाफ अप-डाउन हेयरस्टाइल के साथ सेट किया था जिसमें खूबसूरत गजरा भी लगा था

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