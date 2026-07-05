दुल्हनिया अंशुला का मेहंदी अवतार: टील-ब्लू लहंगे में बिखेरा जलवा

ड्रेस के ब्लाउज पर पोल्का डॉट्स से डिटेलिंग थी जिसे जियोमेट्रिक डिजाइन वाले दुपट्टे को स्टाइल किया, इसमें गोल्डन, पिंक, स्काय ब्लू और सिल्वर कलर्स का शानदार वर्क था