Oct 05, 2025
Preeti-rajput

Ankita Lokhande का कर्वी फिगर देख लट्टू हुए फैन्स, देखें तस्वीरें

टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.

फोटोशूट में एक्ट्रेस की बोल्ड अदाएं देखकर फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

एक्ट्रेस अपनी  ग्लैमरस फोटोज शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस ध्यान खींचती हैं.

एक बार फिर अपने लेटेस्ट फोटोशूट से अंकिता ने बोल्ड अंदाज से कहर ढाया है.

अंकिता लोखंडे ने ऑरेंज कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस में कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.

उनके तमाम चाहने वाले फैंस उनकी बोल्डनेस पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

