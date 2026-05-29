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बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग
Sanskriti-jaipuria
May 29, 2026
May 29, 2026
Sanskriti-jaipuria
बोल्ड अंदाज में छाईं अंजलि अरोड़ा, मदहोश हुए लोग
अंजलि अरोड़ा की कुछ नई फोटोज सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं.
इन तस्वीरों में अंजलि बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ रही हैं, जिनका लुक लोगों का ध्यान खींच रहा है.
फोटोज में अंजलि बोल्ड और कॉन्फिडेंट अंदाज में नजर आ रही हैं, जिसमें उनका फैशन सेंस साफ दिखता है.
अंजलि की फिटनेस और फिगर भी इन फोटोज में खास तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है.
फोटोशूट के दौरान अंजलि ने अलग-अलग स्टाइलिश पोज दिए हैं, जो तस्वीरों को और आकर्षक बना रहे हैं.
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