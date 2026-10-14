MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला खुलासा

हाल ही में, अंजलि ने प्रियंका शर्मा के पॉडकास्ट पर इस विवाद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब वह शो में थीं, तो उन्हें बाहर चल रहे विवाद के बारे में पता नहीं था.