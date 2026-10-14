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MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Shristi-s
Oct 14, 2026
Oct 14, 2026
Shristi-s
MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला खुलासा
कच्चा बादाम गर्ल अंजलि अरोड़ा इन दिनों अपने रामायण की सीता के लिए चर्चा में है, लेकिन उन्हें जबरदस्त पहचान कच्चा बादम गाने पर डांस वीडियो से मिली.
सोशल मीडिया पर उनकी पहचान तेजी से बढ़ी और वह घर-घर में पहचानी जाने लगीं. लेकिन, इस शोहरत के साथ उन्हें ट्रोलिंग और विवादों का भी सामना करना पड़ा.
अंजलि अरोड़ा जब रियलिटी शो लॉक अप में नजर आईं, उसी दौरान एक कथित निजी वीडियो इंटरनेटर पर वायरल हुआ.
सोशल मीडिया पर वीडियो में दिख रही लड़की को अंजलि बताने के दावे किए गए. हालांकि, उन्होंने वीडियो में खुद के होने से इनकार किया.
हाल ही में, अंजलि ने प्रियंका शर्मा के पॉडकास्ट पर इस विवाद के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब वह शो में थीं, तो उन्हें बाहर चल रहे विवाद के बारे में पता नहीं था.
अंजलि ने पॉडकास्ट में दावा किया कि वायरल वीडियो लगभग 10 साल पुराना है. उन्होंने कहा कि वीडियो 2011 का है, जब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं.
अंजलि के मुताबिक, उन्होंने और उनकी टीम ने साइबरक्राइम में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने डीपफेक के खतरों और नकली वीडियो बनाने के लिए किसी के चेहरे का गलत इस्तेमाल करने के बारे में भी बात की.
अंजलि ने बताया कि इस विवाद से उबरने में उन्हें लगभग तीन साल लगे. वायरल वीडियो की वजह से उन्हें मेंटल स्ट्रेस हुआ, लेकिन उनके परिवार ने उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखा.
अपने बयान में, अंजलि ने सवाल उठाया कि 2011 में जब यह वीडियो कथित तौर पर बनाया गया था, तब वह सिर्फ़ 11 साल की थीं.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग उनकी सफलता से जलते हैं और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं. इस खुलासे के बाद, पुराना MMS विवाद फिर से सुर्खियों में है.
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