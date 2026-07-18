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बतौर लीड एक्टर अनिल कपूर ने दीं ये सुपरहिट फिल्में
Deepika-pandey
Jul 18, 2026
Jul 18, 2026
Deepika-pandey
अनिल कपूर अपने करियर में 120 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं.
इनमें से उन्होंने 35 से 40 फिल्में सुपरहिट दी हैं.
90 के दशक में उनकी अधिकतर फिल्में सुपरहिट रहीं.
मिस्टर इंडिया (Mr. India, 1987)
मिस्टर इंडिया (Mr. India, 1987)
राम लखन (Ram Lakhan, 1989)
राम लखन (Ram Lakhan, 1989)
नायक: द रियल हीरो (Nayak: The Real Hero, 2001)
विरासत (Virasat, 1997)
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