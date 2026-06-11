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Android या iPhone? सुरक्षा के मामले में कौन है असली बादशाह, जानें पूरा सच
Anshika-thakur
Jun 11, 2026
Jun 11, 2026
Anshika-thakur
Android या iPhone? सुरक्षा के मामले में कौन है असली बादशाह, जानें पूरा सच
आजकल स्मार्टफोन की सुरक्षा यूजर्स के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.
आइए Android और iPhone की तुलना करके देखें कि कौन बेहतर सुरक्षा देता है.
Android ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर पर आधारित है जबकि iPhone एक क्लोज्ड और बहुत ज्यादा कंट्रोल वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है.
iPhone की तुलना में Android डिवाइस पर मैलवेयर हमलों का खतरा आम तौर पर ज्यादा होता है.
Apple अपने App Store के लिए ऐप्स को मंजूरी देने से पहले एक सख्त ऐप रिव्यू प्रोसेस का पालन करता है.
Android यूजर्स बाहरी स्रोतों से ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा जोखिम बढ़ सकते हैं.
iPhone को कई सालों तक सीधे Apple से सुरक्षा अपडेट मिलते हैं जबकि Android अपडेट यूजर्स तक पहुंचने में ज्यादा समय ले सकते हैं.
Apple का 'App Tracking Transparency' फीचर यूजर्स को इस बात पर ज्यादा कंट्रोल देता है कि ऐप्स उनके डेटा को कैसे एक्सेस और इस्तेमाल करते हैं.
चूंकि Android ओपन-सोर्स है इसलिए हैकर्स कभी-कभी सुरक्षा कमियों (vulnerabilities) का पता ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं.
कुल मिलाकर Apple की सख्त सुरक्षा नीतियों के कारण iPhone को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, हालांकि सावधानी से इस्तेमाल करने पर Android डिवाइस को भी सुरक्षित रखा जा सकता है.
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