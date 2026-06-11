Android या iPhone? सुरक्षा के मामले में कौन है असली बादशाह, जानें पूरा सच

कुल मिलाकर Apple की सख्त सुरक्षा नीतियों के कारण iPhone को ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, हालांकि सावधानी से इस्तेमाल करने पर Android डिवाइस को भी सुरक्षित रखा जा सकता है.