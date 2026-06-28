आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में केश दान करने की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है जिसे निभाते हुए अनंत अंबानी ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और अपने केश दान कर दिए

Inkhabar Hindi News
Jun 28, 2026
Kajal-jain

बता दें कि हिंदू धर्म में केश दान को अंहकार त्यागने और खुद को ईश्वर को समर्पित करने का प्रतीक मानते हैं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के साथ-साथ धर्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया

अनंत अंबानी की तिरुमला यात्रा की कई फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें अनंद भगवान वेंकटेश के चरणों में शीश झुकाते नजर आ रहे हैं

तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को लगभग ₹27.5 करोड़ की लागत वाली 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने की बड़ी घोषणा की

अनंत अंबानी ने आश्वासन दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन बसों को चलाने के लिए 50 ड्राइवरों की सैलरी और पर्क्स का खर्च भी उठाएगी

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