आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में केश दान करने की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है जिसे निभाते हुए अनंत अंबानी ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और अपने केश दान कर दिए