आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति मंदिर में केश दान करने की वर्षों पुरानी धार्मिक परंपरा है जिसे निभाते हुए अनंत अंबानी ने भगवान वेंकटेश के दर्शन किए और अपने केश दान कर दिए
बता दें कि हिंदू धर्म में केश दान को अंहकार त्यागने और खुद को ईश्वर को समर्पित करने का प्रतीक मानते हैं
रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन के साथ-साथ धर्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा लिया
अनंत अंबानी की तिरुमला यात्रा की कई फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिसमें अनंद भगवान वेंकटेश के चरणों में शीश झुकाते नजर आ रहे हैं
तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) को लगभग ₹27.5 करोड़ की लागत वाली 25 इलेक्ट्रिक बसें दान करने की बड़ी घोषणा की
अनंत अंबानी ने आश्वासन दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इन बसों को चलाने के लिए 50 ड्राइवरों की सैलरी और पर्क्स का खर्च भी उठाएगी