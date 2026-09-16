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आम्रपाली दुबे के 5 सबसे खतरनाक गाने

Kamesh-dwivedi
Sep 16, 2026
Sep 16, 2026
Kamesh-dwivedi

आम्रपाली दुबे भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. इन दिनों वह बिग बॉस 20 में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के कई भोजपुरी गाने ऐसे हैं, जिसके बजते ही मच जाता है बवाल.

राते दिया बुता के

मरद अभी बच्चा बा

आवा ए आम्रपाली

माथा फेल हो गईल

लव दहेज

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